Частную медицину предложили оградить от молодых врачей

Молодые врачи, только окончившие медицинские вузы, в течение нескольких лет не должны иметь права уходить в частную медицину. Об этом заявил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков. Таким образом, молодые врачи будут получать опыт в государственной медицине, а система здравоохранения пополняться свежими кадрами.

Продолжая тему, Цветков предложил ввести шестилетний мораторий. В течение этого срока молодые медики не будут иметь права уходить в частные клиники и в коммерческую медицину. Об этом Цветков заявил в ходе круглого стола «О мерах, направленных на сокращение кадрового дефицита в здравоохранении» в Общественной палате (ОП) России. Слова чиновника привел «Медвестник».

Как ни странно, инициативу поддержали. Ее с пониманием приняли, в частности, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Николай Дайхеса. Глава комитета Госдумы по охране здоровья граждан Дмитрий Морозов в свою очередь поделился, что в частную медицину уходит примерно 17% выпускников медицинских вузов — то есть каждый шестой молодой специалист.

«Деловой квартал» Екатеринбурга между тем заметил, что на Урале как-то сильно участились скандалы, связанные с медициной и здравоохранением. Реформа оказания скорой медицинской помощи, которую инициировал Андрей Цветков, врачам пришлась не по нраву. В результате перемен всех тяжелых больных доставляют из районных больниц в Екатеринбург. В итоге из-за наплыва пациентов больницы Екатеринбурга не успевают принять всех «неотложных». Как следствие — в регионе растет смертность.

Также в 2019 году все хирурги ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле написали заявления об увольнении. Причина — неимоверные нагрузки при мизерных зарплатах. В ситуации пришлось разбираться лично президенту России Владимиру Путину.