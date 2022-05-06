Частицу Вечного огня доставят ветеранам в 17 регионов России и за рубеж

В этом году с автопробегом акции «Огонь памяти» отправят лампы с частицами Вечного огня, зажженными у мемориала «Могила Неизвестного Солдата».

В Александровском саду Москвы стартовал масштабный автопробег акции «Огонь памяти». Традиционно акцию проводят накануне 9 Мая. В этом году с автопробегом отправят лампы с частицами Вечного огня, зажженными у мемориала «Могила Неизвестного Солдата». Их доставят ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в 17 регионах России и в 12 государствах — участниках акции.

В торжественной церемонии взятия огня и возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата приняли участие руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, представитель Народного фронта, боксер, чемпион мира по версиям WBA, IBF Денис Лебедев, представитель общественного движения «Огонь памяти» Сергей Игнатьев, члены Центрального штаба и ЦРК Народного фронта, представители других общественных организаций.

Автоколонна сделала круг по Садовому кольцу, а затем разделилась по направлениям: Москва — Тула — Волгоград — Новороссийск — Керчь — Севастополь, Москва — Санкт-Петербург — Мурманск и Москва — Смоленск.

Участие в акции «Огонь памяти» примут около трех тысяч человек. Частицы Вечного огня прибудут к ветеранам восьми городов-героев России и в населенные пункты по пути следования автопробега.

Кроме того, при поддержке Россотрудничества с 6 по 8 мая зажженные лампады доставят в Армению, Израиль, Абхазию, Южную Осетию, Узбекистан, Азербайджан, Киргизию, Казахстан, Белоруссию, Таджикистан.

Впервые в рамках акции Вечный огонь доставят в Луганскую и Донецкую народные республики. Частицы Вечного огня будут доставлены военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на территории Донбасса и Украины.