Эксклюзив 21 ноября 2023, 08:00 Частицу мощей Георгия Победоносца привезли в военный госпиталь в районе Артемовска Волонтер из Подмосковья доставил в госпиталь близ передовой православную святыню

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Спасти жизнь раненым, провести сложную операцию и стабилизировать тяжело пострадавших пациентов — те задачи, которые каждый день решают врачи военного госпиталя в районе участка Соледар — Артемовск. И поддержка им тоже требуется постоянная.

Груз гумпомощи медикам несколькими днями ранее доставили волонтеры из Подмосковья. Один из них — активист из Мытищ — казак Юрий Пермяков привез с собой частицу мощей святого Георгия Победоносца, чтобы верующие бойцы могли поклониться святыне.

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Перед тем как обойти пациентов, Пермяков зачитал молитву «Отче наш». Те, кто мог передвигаться самостоятельно, присоединились к ней, а после, осеняя себя крестным знамением, приложились к частице мощей.

Врач анестезиолог-реаниматолог в беседе с «360» отмечал, что медики живут вместе с ранеными. Они оперативно реагируют на любую ситуацию, всегда рядом, чтобы дать обезболивающие или оказать другую нужную в этот момент помощь.

Есть в госпитале и необычный пациент. Это пострадавший пес. Его сбила машина. Животное подобрали, привезли с собой и теперь выхаживают.