Общество 15 февраля 2023, 12:39 Частично обрушившийся после взрыва газа дом в Новосибирске признали аварийным Власти Новосибирска признали аварийной пострадавшую при взрыве газа пятиэтажку РИА «Новости»

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Пострадавшую после взрыва газа пятиэтажку в Новосибирске признали аварийной. Постановление об этом подписал мэр города Анатолий Локоть, сообщило РИА «Новости».

По словам представителя новосибирской администрации, теперь здание можно будет включить в госпрограмму по расселению.

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По данным мэрии, в пятиэтажке были зарегистрированы 118 человек, реально там проживал 161 человек. После ЧП часть людей разместились у родственников. Также жильцам предоставили возможность заселиться в муниципальную гостиницу «Северная» и два пансионата. Еще один вариант для проживания — жилые помещения городского маневренного фонда.

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Взрыв бытового газа в доме на Линейной улице в Новосибирске произошел 9 февраля. После этого в здании частично обрушились два подъезда. Около 30 квартир оказались разрушены.

Жертвами стали 14 человек. По факту случившегося возбудили дело по статье об оказании небезопасных услуг. В рамках расследования уже задержали двоих жителей Омской области, которые производили обслуживание газовых плит в доме.