Части россиян пообещали дополнительный выходной в июле

Нерабочий день ждем мусульман России 20 июля в связи с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По ее словам, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, эти дни не внесены в перечень официальных праздничных дней.

«Но статья 6 предоставляет органам государственной власти субъектов РФ право устанавливать дополнительные нерабочие (праздничные) дни, чем и пользуются некоторые регионы», — отметила Иванова-Швец в комментарии агентству «Прайм».

По ее словам, в регионах принимают решение о нерабочих днях в связи с тем, что во время праздников производительность находится на минимальном уровне. Расходы бизнеса по этой причины растут. Ведь по закону выходные и праздничные дни должны оплачиваться в двойном размере.

Мусульмане отмечают Курбан-байрам в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря. Празднование продолжается три дня. В этом году оно начнется 20 июля. Праздничные молитвы на Курбан-байрам в Москве пройдут в режиме онлайн из-за коронавируса.