Общество 18 декабря 2023, 09:37 Часть жителей новых регионов России осталась без электроснабжения из-за непогоды Минэнерго РФ: более 250 тысяч потребителей остаются без света из-за непогоды РИА «Новости»

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Более 250 тысяч потребителей в ДНР, ЛНР и Ростовской области остаются без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго России.

По данным на 06:00, в Ростовской области без электричества остаются 790 человек, в ДНР – 138 тысяч человек, в ЛНР – 116 тысяч человек. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы, отметили в ведомстве.

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В понедельник в Донецке ожидается пасмурная погода, снег с дождем. Аналогичная погода установится в Луганске и Ростове-на-Дону. Температура воздуха в этих городах будет варьироваться в пределах +1...+3 градуса тепла.

В пятницу Минэнерго России сообщило, что на юге страны без электроснабжения остались почти 700 тысяч потребителей.