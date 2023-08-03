Общество 03 августа 2023, 17:20 Часть территории «Самсона» благоустроят в Петербурге

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Часть территории «Самсона» на месте бывшего мясокомбината благоустроят в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник»со ссылкой на комитет по градостроительству и архитектуре.

По проекту генерального плана предполагается включить участок площадью более семи гектаров в перечень зеленых насаждений общего пользования, после чего благоустроить его.

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Отмечается, что на другой части «Самсона» планируется строительство поликлиники и спортобъекта.