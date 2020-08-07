Часть станций Сокольнической линии в Москве закроют на 4 дня
Несколько станций Сокольнической линии закроются до 11 августа. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
Речь идет о станциях «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». В это время пассажиры смогут передвигаться на бесплатных автобусах, которые пустят по этому же маршруту.
11 августа в 11 часов утра станции снова откроются, но до 19 августа будут работать в особом режиме. За это время завершатся все строительные работы.