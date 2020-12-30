Часть школ ХМАО ушла на досрочные каникулы из-за морозов

По данным агентства Ura.ru, на каникулы ушли все школы в поселке Березово и в городах Югорске, Нягане и Урае.

По данным синоптиков в регионе ожидаются морозы около 33 градусов ниже нуля. Где-то температура может опуститься до 36 градусов.

«30 декабря занятия первой смены с первого по одиннадцатый класс отменяются», — сообщила администрация.