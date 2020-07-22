Часть российских регионов столкнутся с аномальным теплом
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что на части российской территории отклонения от климатической нормы будут наиболее значительны.
«Выделяются просто красные пятна на севере европейской части России, Урала и Якутии», — подчеркнул он.
Жарко будет в том числе в Коми и Архангельской области. Столбик термометра здесь поднимется до отметки в +24…+26 градусов. В Якутии воздух прогреется до +26…+31. Такая температура продержится до конца недели.
Север Якутии, уточнил Вильфанд, столкнется с наиболее яркими аномалиями. Климатическая норма в этих районах на 14 градусов отклонится от нормы.
В столичном регионе из-за погодных условий объявили «желтый» уровень опасности. В Москве и области ожидаются сильные грозы, пройдут дожди. Осадки вызваны объединением двух циклонов над территорией региона.
Хотя первая половина лета в России выдалась дождливой, в августе, считают метеорологи, будет тепло.