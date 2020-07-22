Часть российских регионов столкнутся с аномальным теплом

До конца недели несколько российских регионов накроет зоной аномального тепла. Жара продлится до конца недели на севере европейской части страны, на Урале и Якутии.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что на части российской территории отклонения от климатической нормы будут наиболее значительны.

«Выделяются просто красные пятна на севере европейской части России, Урала и Якутии», — подчеркнул он.

Жарко будет в том числе в Коми и Архангельской области. Столбик термометра здесь поднимется до отметки в +24…+26 градусов. В Якутии воздух прогреется до +26…+31. Такая температура продержится до конца недели.

Север Якутии, уточнил Вильфанд, столкнется с наиболее яркими аномалиями. Климатическая норма в этих районах на 14 градусов отклонится от нормы.

В столичном регионе из-за погодных условий объявили «желтый» уровень опасности. В Москве и области ожидаются сильные грозы, пройдут дожди. Осадки вызваны объединением двух циклонов над территорией региона.

Хотя первая половина лета в России выдалась дождливой, в августе, считают метеорологи, будет тепло.