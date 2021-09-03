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    03 сентября 2021, 11:08

    Часть российских пенсионеров получит дополнительные выплаты

    Андрей Иванов

    В некоторых российских регионах местные власти решили поддержать часть пенсионеров в дополнение к федеральным выплатам в размере 10 тысяч рублей. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что пожилые жители Северной столицы будут получать денежные подарки на день рождения.

    Часть российских пенсионеров получит дополнительные выплаты

    На своей странице во «ВКонтакте» он написал, что отметившим 90-летие петербуржцам будут единовременно выплачивать по 15 тысяч рублей, справившим 95-летие — 20 тысяч рублей, 100-летний юбилей и далее каждый год — по 25 тысяч рублей. Беглов также анонсировал поддержку учителей.

    «По 10 тысяч рублей получат все педагогические работники Петербурга, которые в сложных условиях пандемии сохранили образовательный процесс. На это выделим из резервного фонда Петербурга более 1,2 миллиарда рублей», — сообщил Беглов.

    Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на встрече с активистами ветеранских организаций пообещал выплачивать по три тысячи рублей переболевшим ковидом пенсионерам старше 65 лет.

    Президент Владимир Путин 24 августа подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей всем российским пенсионерам без исключения. Накануне деньги перевели тем, кто получает пенсию на банковскую карту.