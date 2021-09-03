Часть российских пенсионеров получит дополнительные выплаты

В некоторых российских регионах местные власти решили поддержать часть пенсионеров в дополнение к федеральным выплатам в размере 10 тысяч рублей. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что пожилые жители Северной столицы будут получать денежные подарки на день рождения.

На своей странице во «ВКонтакте» он написал, что отметившим 90-летие петербуржцам будут единовременно выплачивать по 15 тысяч рублей, справившим 95-летие — 20 тысяч рублей, 100-летний юбилей и далее каждый год — по 25 тысяч рублей. Беглов также анонсировал поддержку учителей.

«По 10 тысяч рублей получат все педагогические работники Петербурга, которые в сложных условиях пандемии сохранили образовательный процесс. На это выделим из резервного фонда Петербурга более 1,2 миллиарда рублей», — сообщил Беглов.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на встрече с активистами ветеранских организаций пообещал выплачивать по три тысячи рублей переболевшим ковидом пенсионерам старше 65 лет.

Президент Владимир Путин 24 августа подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей всем российским пенсионерам без исключения. Накануне деньги перевели тем, кто получает пенсию на банковскую карту.