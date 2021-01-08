Часть российских пенсионеров получит 14 тысяч рублей от ПФР
Выплаты от ПФР смогут получить нетрудоспособные пожилые россияне, пишет издание «Политика сегодня». Страховые выплаты по старости вырастут на 6,3% для неработающих пенсионеров с 2021 года. Теперь средняя сумма выплат составляет 17 541 рубль. Но для разных регионов сумма может быть выше или ниже. Жители Пензенской области смогут получить в январе 14 374 рубля, а Хакасии — 15 719 рублей.
Об индексации ранее сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он рассказал, что повышенные пенсии досрочно получили уже 11 миллионов россиян. Это количество составляет 23% от всех пенсионеров в стране.
Президент Владимир Путин в начале января поручил правительству до февраля сделать предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Также он выразил надежду, что никаких сбоев в вопросе индексации не возникнет и отметил, что знает о наличии резервных средств.