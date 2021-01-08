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    08 января 2021, 10:12

    Часть российских пенсионеров получит 14 тысяч рублей от ПФР

    Дарья Бунякова

    До конца января 2021 года ряд пенсионеров получит 14,4 тысячи рублей от Пенсионного фонда. При этом размер выплаты будут рассчитывать в каждом отдельном случае.
    Часть российских пенсионеров получит 14 тысяч рублей от ПФР

    Выплаты от ПФР смогут получить нетрудоспособные пожилые россияне, пишет издание «Политика сегодня». Страховые выплаты по старости вырастут на 6,3% для неработающих пенсионеров с 2021 года. Теперь средняя сумма выплат составляет 17 541 рубль. Но для разных регионов сумма может быть выше или ниже. Жители Пензенской области смогут получить в январе 14 374 рубля, а Хакасии — 15 719 рублей.

    Об индексации ранее сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он рассказал, что повышенные пенсии досрочно получили уже 11 миллионов россиян. Это количество составляет 23% от всех пенсионеров в стране.

    Президент Владимир Путин в начале января поручил правительству до февраля сделать предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Также он выразил надежду, что никаких сбоев в вопросе индексации не возникнет и отметил, что знает о наличии резервных средств.