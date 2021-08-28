Часть россиянок смогут получить благотворительную помощь

Две категории россиянок смогут получить благотворительную помощь. Это станет возможным благодаря проекту поддержки беременных с ВИЧ и матерей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Об этом рассказала газета «Известия».

Проектом займется ассоциация «Е.В.А.», которая получила грант от программы «MSD для матерей», оказывающей поддержку женщинам во время беременности, родов и в постродовой период.

«„MSD для матерей“ направлена на снижение материнской смертности. В России проект будет направлен на повышение приверженности лечению ВИЧ-инфекции и улучшение качества жизни женщин и их детей», — рассказали в организации.

Первые участницы проекта родом из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Свердловской области. В этих регионах зафиксировано большое количество заболевших ВИЧ-инфекцией.

По словам представительницы ассоциации «Е.В.А.» Марии Годлевской, одна из главных задач консультантов — помочь клиенткам из этих двух категорий начать говорить о своих проблемах и позволить помочь себе. Она отметила, что не бывает проблем, которые нельзя решить. Главное в этом деле — их сформулировать и найти совместное решение. Проект нацелен помочь порядка семи тысячам женщинам.

Минздрав ранее рекомендовал пройти вакцинацию ВИЧ-инфицированным. Исключения составили только больные, которые начали антиретровирусную терапию (АРТ).