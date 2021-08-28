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    28 августа 2021, 15:12

    Часть россиянок смогут получить благотворительную помощь

    Анастасия Калинина

    Две категории россиянок смогут получить благотворительную помощь. Это станет возможным благодаря проекту поддержки беременных с ВИЧ и матерей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Об этом рассказала газета «Известия».

    Часть россиянок смогут получить благотворительную помощь

    Проектом займется ассоциация «Е.В.А.», которая получила грант от программы «MSD для матерей», оказывающей поддержку женщинам во время беременности, родов и в постродовой период.

    «„MSD для матерей“ направлена на снижение материнской смертности. В России проект будет направлен на повышение приверженности лечению ВИЧ-инфекции и улучшение качества жизни женщин и их детей», — рассказали в организации.

    Первые участницы проекта родом из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Свердловской области. В этих регионах зафиксировано большое количество заболевших ВИЧ-инфекцией.

    По словам представительницы ассоциации «Е.В.А.» Марии Годлевской, одна из главных задач консультантов — помочь клиенткам из этих двух категорий начать говорить о своих проблемах и позволить помочь себе. Она отметила, что не бывает проблем, которые нельзя решить. Главное в этом деле — их сформулировать и найти совместное решение. Проект нацелен помочь порядка семи тысячам женщинам.

    Минздрав ранее рекомендовал пройти вакцинацию ВИЧ-инфицированным. Исключения составили только больные, которые начали антиретровирусную терапию (АРТ).