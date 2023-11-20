Общество 20 ноября 2023, 14:02 Часть россиян призвала не пускать релокантов обратно на родину «Коммерсант»: 20% россиян призвали не пускать релокантов обратно в страну РИА «Новости»

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Около 20% россиян не хотят, чтобы релокантов пускали обратно в страну. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследовательскую группу Russian Field.

Респондентов спросили, должны ли власти страны стимулировать возвращение уехавших специалистов. За и против высказались почти одинаковое количество опрошенных. Однако 20% респондентов отметили, что релокантов вообще не стоит пускать в Россию.

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Опрос прошел в телефонном формате с 21 по 29 октября. В нем приняли участие 1611 россиян. Медиатехнолог «Дубравского консалтинга» Юлия Боброва пояснила, что исследование провели для того, чтобы понять отношение общества к ситуации.

«Полученные результаты скорее подтвердили нашу гипотезу: единой позиции со стороны общества по этому вопросу нет», — подчеркнула она.

Боброва добавила, что на данный момент в обществе не сформировался единый посыл для уехавших. Из-за этого многие релоканты не понимают, могут они вернуться на родину или нет.

По данным опроса Financial Times, ежедневно число возвращающихся в страну россиян растет. Примерно от общего количества уехавших вернулись уже 15%.