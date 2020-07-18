Часть россиян предложили освободить от транспортного налога

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил освободить от транспортного налога при простое машины в течение шести месяцев и дольше. Письмо с предложением он отправил главе МВД Владимиру Колькольцеву.

Жителям России приходится платить транспортный налог в полном объеме, даже если они долго не пользуются своими автомобилями. Такие случаи бывают, когда машина сломалась и требует затяжного ремонта или человек автовладелец переехал и пока не использует транспортное средство вообще, передает RT.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам предлагает в таких случаях сдавать номера машины на безвозмездное хранение в ГИБДД и не оплачивать транспортный налог. Если водитель нарушает новые правила и использует машину, несмотря на освобождение от налога, к нему нужно применить санкции.

Ранее на заседании Мособлдумы приняли закон об отмене транспортного налога для молодых семей, которые приобрели жилье в Московской области. При этом квартира или дом не должны быть старше трех лет.

Льгота будет действовать в течение двух лет после покупки жилья. В первый год водителям не нужно будет оплачивать налог вообще, во второй — вносить лишь 50% от размера налога.