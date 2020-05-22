Часть регионов почти достигла показателей для снятия всех ограничений

Некоторые регионы в России уже почти достигли показателей, необходимых для третьего этапа снятия ограничений. На этом этапе разрешат открыть театры и музеи, парки, рестораны, гостиницы и всю сферу услуг.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что для каждого этапа снятия ограничений ведомство разработало определенные требования. Они касаются тестов, доли свободных мест в больницах и коэффициента распространения вируса.

«Для третьего этапа это 110 тестов на 100 тысяч населения ежедневно. Это большая цифра, но на сегодняшний день значительная часть субъектов уже ее достигла», — сказала Попова в интервью РИА «Новости».

По свободным койкам некоторые регионы должны достигнуть необходимых показателей со дня на день. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, должно быть не меньше 50% свободных коек для пациентов с COVID-19.

Глава Роспотребнадзора назвала показатели для третьего этапа достижимыми.

В России, по информации на 22 мая, выявили более 326 тысяч случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. С начала эпидемии в России сделали более 8,1 миллиона тестов на коронавирус.