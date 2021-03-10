Часть призывников предложили освободить от медкомиссии

Часть призывников может получить отсрочку от службы в армии без прохождения медкомиссии. Однако речь идет о тех призывниках, кто имеет на это право не по состоянию здоровья. Законопроект уже приняли в первом чтении депутаты Госдумы.

«Реализация законопроекта позволит снизить количество случаев медицинского освидетельствования на 50% от количества освидетельствованных граждан, подлежащих призыву на военную службу», — передало Ura.ru текст пояснительной записки.

Кроме того, депутаты уверены, что законопроект сможет повысить эффективность медицинской проверки среди тех людей, кто не имеет отсрочек.

Пока медосмотр проходят все призывники. Даже те, кому отсрочка положена не по состоянию здоровья. В частности, это касается семейного положения или обучения. Если поправки все-таки примут, то тогда призывники смогут пройти медицинское освидетельствование по заявлению.

В начале февраля Госдума поддержала законопроект о контроле за правильностью предоставления отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья. Его уже утвердили в первом чтении.