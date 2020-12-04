Часть потолка обвалилась в детском саду Кемерова. Его открыли 6 дней назад
Ведомство объяснило, что 4 декабря в СМИ появилась информация о происшествии в кемеровском детском саду на улице Заречной. ТАСС написал, что детский сад открыли в конце ноября в рамках исполнения федеральной инвестпрограммы.
«В связи с этим прокуратурой области организована проверка, в ходе которой будет дана оценка деятельности заказчика и подрядчика при строительстве и сдаче в эксплуатацию детского сада», — сказано в сообщении ведомства.
Проведением проверки займется прокуратура Кемерова и прокуратура Центрального района города.
В комитете по работе со СМИ администрации Кемерова «360» сообщили, что в результате случившегося никто не пострадал. По предварительной версии, штукатурка обвалилась из-за скрытого дефекта конструкции потолочного перекрытия.
На месте работает специальная комиссия. Детсад находится на гарантии у застройщика, он должен устранить все недочеты. Кроме того, специалисты обследуют все конструкции детского учреждения.