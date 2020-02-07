Часть Подмосковья оказалось невозможно подключить к газу. Эту проблему решат за три года

Сейчас отдельные районы Подмосковья находятся в «красной» зоне и не могут получить долгожданный газ. Но региональные власти уже решают этот вопрос и добились определенных успехов. Вопрос газовых сетей полностью закроют в ближайшие два-три года.

Как объяснил «360» генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов, сети компании получают газ из распределительной станции «Газпрома». Затем голубое топливо распределяют по подмосковным территориям и доводят до жителей.

«Вот одна газораспределительная станция питает сеть в радиусе 30 километров. В связи с тем, что регион очень быстро развивается, в 2016 году возникла проблема. Газораспредителительные станции рядом с Москвой, где идет самое быстрое развитие, исчерпали свою мощность», — рассказал Баранов.

Сейчас эти станции работают уже на 110-115% от той мощности, на которую были рассчитаны изначально при строительстве. В итоге в 2016-м для подключения закрыли 38 станций, а отдельные районы попали в «красные» зоны.

Источник фото: телеканал «360»

«Мособлгаз» не может подключить их к газоснабжению, так как станция не в состоянии провести дополнительный объем газа. Но власти сразу же стали искать пути решения этой проблемы.

«Создан оперативный штаб в 2017 году, в который вошли "Мособлгаз", "Газпром" и Московская область. Мы детально расписали "дорожную карту". Что-то взял на себя „Газпром“, что-то — "Мособлгаз". Есть определенные успехи», — отметил Баранов.

Число закрытых для подключения станций удалось сократить с 38 до 24. Более того, специалисты стараются не допускать закрытия новых станций.

Источник фото: телеканал «360»

«Конечно, хочется делать это все быстрее, но, повторюсь, станции — это очень сложный объект. Проектирование и строительство занимает два-три года. Успехи прошло года: мы открыли Голицыно, Одинцовский район. Жители могут сейчас приходить и подавать заявки, что раньше нельзя было сделать», — рассказал гендиректор «Мособлгаза».

Получилось открыть и Архангельское, а в ближайшее время газ смогут пустить в Химки и Сходню. До конца года построят ГРС «Жуково», которая позволит подключить жителей Раменского, Жуковского и Бронниц.

Источник фото: телеканал «360»

«Более того, мы имеем четкий план действий, как снять в принципе „красные“ зоны до 2023 года. <…> В 2023-м территория Московской области будет доступна для подключения без ограничений. Практически все будет в „зеленой“ зоне», — заключил Баранов.