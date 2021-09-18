Часть пенсионеров получит дополнительные выплаты в октябре

Российских пенсионеров ждут в октябре дополнительные выплаты и индексации. В частности, на прибавку смогут рассчитывать военные пенсионеры, люди старше 80 лет и некоторые другие категории жителей страны.

Как напомнил MK.RU 1 октября будет отмечаться День пожилого человека. На федеральном уровне к этой дате никаких выплат не установлено, но в регионах пенсионерам могут оказать материальную помощь.

«Региональные власти, в отличие от федеральных, больших источников пополнения бюджета не имеют, им сложно оперировать серьезными суммами», — отметила старший аналитик финансового сервиса Анна Бодрова.

Она добавила, что многие могут посчитать сумму 500-700 рублей несерьезной, но пожилые люди смогут на эти деньги купить лекарства и продукты. Еще с октября на 3,7% будут проиндексированы военные пенсии. Оклады по воинским должностям и званиям будут тоже увеличены.

«Формула расчета пенсий непростая. В среднем по стране военная пенсия — порядка 25 тысяч рублей, таким образом, прибавка составит около одной тысячи рублей. Это уже более-менее ощутимая сумма», — подчеркнул экономист Андрей Лобода.

На повышение пенсий смогут рассчитывать и россияне старше 80 лет. Для них предусмотрена выплата фиксированной суммы в двойном размере. Увеличение пенсий ждет тех, кто 15 или 20 лет проработал на Крайнем Севере или на территориях, приравненных к нему. Но таким россиянам нужно обладать определенным количеством общего трудового стажа. Для женщин речь идет о 20 годах, а для мужчин — 25 годах.