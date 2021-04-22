Часть пенсий предложили назначать автоматически

Депутаты планируют рассмотреть законопроект об автоматическом назначении россиянам страховой и социальной пенсии по инвалидности. Это также касается всех страховых пенсий в случае их увеличения. Информация об этом появилась на сайте «Система обеспечения законодательной деятельности».

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий, социальных доплат к пенсиям в целях создания для граждан удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение и социальную помощь», — говорится в описании проекта.

Из документа следует, что после внесения информации в федеральный реестр инвалидов она будет автоматически направляться в ПФР. На рассмотрение будет выделено пять рабочих дней. После пенсионеру направят извещение о назначении пенсии. Предполагается, что по этой же схеме будут предоставляться региональные социальные надбавки и досрочные пенсии, назначаемые по предложению органов службы занятости.

Минтруд РФ ранее разработал законопроект, в рамках которого две категории россиян — члены летных экипажей и работники угольной промышленности — смогут упрощенно получать надбавки к пенсии.