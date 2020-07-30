Часть памятника ВОВ обрушилась в Кемерове. Его открыли три дня назад

Три дня назад в Кемерове открыли мемориал Победы в Великой Отечественной войне. Часть его уже рухнула. Видео с обрушившейся частью памятника появилось в Сети.

Кадрами в сообществе «Регион-42. Кемерово» поделились местные жители. По их словам, в мемориал «никто ничего не кидал». Снимавшие предположили, что в постаменте просто образовалась трещина.

В городской администрации, написало издание FlashSiberia, пообещали, что восстановлением мемориального комплекса займется подрядчик. Работы он проведет за свой счет.

Мемориал «Свет Памяти» установили 27 июля возле Кемеровского президентского кадетского училища. В арт-композицию включили исторические справки о том, какой вклад внес Кузбасс в победу над нацистской Германией. На памятнике изображены кузбассовцы, принимавшие участие в военных действиях. В центре комплекса — 10 улетающих в небо журавлей.