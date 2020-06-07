Часть ограничений по COVID-19 в Калмыкии продлили до 21 июня

При этом с понедельника 8 июня Калмыкия переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

До этого здесь уже начали работать большинство магазинов. На втором этапе запустят «оставшуюся торговлю непродовольственными товарами».

«Могут начать работу уличная торговля и открытые рынки», — заявил Хасиков на своей странице во «ВКонтакте».

С 9 июня в полном объеме запустят городской и междугородний общественный транспорт. В общественных местах по-прежнему требуется носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Ограничения, продлеваемые до 21 июня, касаются общепита, сферы образования, культурно-массовых мероприятий и других видов активности. Масочный режим в республике ввели в конце мая. При этом разрешены прогулки не более двух человек на улице и занятия спортом на свежем воздухе.

По состоянию на утро 7 июня, в Калмыкии было зарегистрировано 1179 случаев коронавируса (+11 за сутки), 17 человек умерли, 635 выздоровели.

Ранее Северодвинск закрыли на въезд и выезд из-за вспышки коронавируса на двух военных заводах.