Часть Новокузнецка осталась без маршруток из-за забастовки водителей

В четверг на работу не вышли десятки водителей маршруток в Новокузнецке. Практически без общественного транспорта остались два района. Таким способом водители хотели показать, что выступают против транспортной реформы.

О ситуации с водителями рассказал глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем Instаgrаm. По его словам, 30 апреля на улицы города не вышло более 100 автобусов, а это 12 маршрутов. Почти без всего общественного транспорта остались Заводской и Орджоникидзевский районы. Проблемы возникли также у Куйбышевского и Новоильинского районов.

Кузнецов добавил, что в Новокузнецке в четверг создали оперативный штаб для решения вопросов доступности транспорта.

«Главное сейчас — не допустить массовых скоплений людей в подвижном составе и обеспечить транспортной доступностью жителей всего города. Для этого уже сейчас запущены дополнительные трамваи и троллейбусы, пассажирские автотранспортные предприятия увеличили выпуск на линию автобусов большой и особо большой вместимости», — сказал Кузнецов.

По словам главы города, ситуация под контролем, а перевозчиков, которые допустили срыв работы, накажут.

Директор одного из транспортных предприятий, «Автолайн», Евгения Корюкова рассказала «Коммерсанту», что водители бастуют из-за конфликта с властями. Их не устраивает грядущая транспортная реформа, которая сокращает число городских маршрутов почти наполовину.