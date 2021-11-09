Часть налога на добычу полезных ископаемых предложили переводить на счета несовершеннолетних россиян

В России предложили переводить часть собранного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на счета несовершеннолетних. С такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин, написал RT.

Общественный деятель считает, что в стране необходимо расширять меры поддержки для различных групп граждан. Одной из них могла бы стать практика открытия банковских счетов для новорожденных с начислением на них средств из федерального бюджета.

«В качестве механизма мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), из которых каждый новорожденный будет получать 100 тыс. рублей на свой счет», — говорится в письме общественного деятеля.

Оставшиеся средства Петунин предлагает равномерно распределять между подростками до достижения ими совершеннолетия. По его словам, такая практика уже работает в некоторых нефтедобывающих странах. В России, на его взгляд, таким образом можно было бы стимулировать рост рождаемости.