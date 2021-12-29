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    29 декабря 2021, 23:41

    Часть мер соцподдержки в 2022 году возьмет на себя Пенсионный фонд

    ПФР сообщил о расширении мер соцподдержки в 2022 году

    Александра Ломейко

    В 2022 году перечень мер социальной поддержки, которые предоставляет Пенсионный фонд России, расширят. Получить такую помощь будет проще. Она коснется более двух миллионов человек.

    Часть мер соцподдержки в 2022 году возьмет на себя Пенсионный фонд

    ПФР начнет оказывать отдельные меры поддержки, которые сейчас назначают органы соцзащиты населения и Роструд. Условия их предоставления не изменятся. Об этом напомнили на сайте ведомства.

    «Для их оформления, как и раньше, нужно подать заявление. При этом с переходом функций по выплатам в Пенсионный фонд РФ их получение будет постепенно упрощаться», — пообещали в ПФР.

    Фонд собирается подтверждать право на меры поддержки по принципам социального казначейства. Основой для этого станут собственные данные и сведения, которые ПФР запросит в других ведомствах.

    «Это позволит со временем снять с граждан обязанность по сбору документов и упростит получение средств», — отметили в Пенсионном фонде.

    Для оформления социальной помощи в большинстве случаев хватит заявления в клиентскую службу ПФР. Позже россиянам хотят предоставить возможность подавать запрос в электронном виде через портал госуслуг. Первые сервисы появятся в 2022 году.

    За выплатами можно будет обратиться и в МФЦ. Со следующего сроки оформления большинства из них сократят вдвое: в ПФР заявление рассмотрят в течение 5-10 дней. На перечисление средств уйдет такое же количество времени.

    Меры поддержки, которые в ПФР станут оказывать с 2022 года, охватят более двух миллионов человек. Объем выплат россиянам в течение года достигнет почти 120 миллиардов рублей.