Часть мер соцподдержки в 2022 году возьмет на себя Пенсионный фонд

В 2022 году перечень мер социальной поддержки, которые предоставляет Пенсионный фонд России, расширят. Получить такую помощь будет проще. Она коснется более двух миллионов человек.

ПФР начнет оказывать отдельные меры поддержки, которые сейчас назначают органы соцзащиты населения и Роструд. Условия их предоставления не изменятся. Об этом напомнили на сайте ведомства.

«Для их оформления, как и раньше, нужно подать заявление. При этом с переходом функций по выплатам в Пенсионный фонд РФ их получение будет постепенно упрощаться», — пообещали в ПФР.

Фонд собирается подтверждать право на меры поддержки по принципам социального казначейства. Основой для этого станут собственные данные и сведения, которые ПФР запросит в других ведомствах.

«Это позволит со временем снять с граждан обязанность по сбору документов и упростит получение средств», — отметили в Пенсионном фонде.

Для оформления социальной помощи в большинстве случаев хватит заявления в клиентскую службу ПФР. Позже россиянам хотят предоставить возможность подавать запрос в электронном виде через портал госуслуг. Первые сервисы появятся в 2022 году.

За выплатами можно будет обратиться и в МФЦ. Со следующего сроки оформления большинства из них сократят вдвое: в ПФР заявление рассмотрят в течение 5-10 дней. На перечисление средств уйдет такое же количество времени.

Меры поддержки, которые в ПФР станут оказывать с 2022 года, охватят более двух миллионов человек. Объем выплат россиянам в течение года достигнет почти 120 миллиардов рублей.