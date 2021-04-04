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    04 апреля 2021, 15:57

    Часть крыши спорткомплекса в Кирове рухнула во время детских соревнований. Видео

    Андрей Иванов

    В кировском спорткомплексе «Вересники» часть крыши обрушилась прямо во время детских соревнований по легкой атлетике. Никто не пострадал. Прокуратура проверит обстоятельства ЧП.

    На кадрах, которые сняли болельщики с трибун видно, что крыша обвалилась как раз в том месте, где пробегали юные спортсмены. Один мальчик сошел с дистанции, другие продолжили бежать к финишу.

    «4 апреля в Кирове во время детских соревнований произошло частичное обрушение крыши спорткомлекса „Вересники“. Дети не пострадали. По предварительным данным, обрушение произошло из-за скопления мокрого снега и влаги на крыше комплекса», — сообщил сайт прокуратуры Кировской области.

    В спорткомплекс с проверкой приехали следователи, которым предстоит изучить обстоятельства случившегося.