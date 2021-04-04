Часть крыши спорткомплекса в Кирове рухнула во время детских соревнований. Видео

В кировском спорткомплексе «Вересники» часть крыши обрушилась прямо во время детских соревнований по легкой атлетике. Никто не пострадал. Прокуратура проверит обстоятельства ЧП.

На кадрах, которые сняли болельщики с трибун видно, что крыша обвалилась как раз в том месте, где пробегали юные спортсмены. Один мальчик сошел с дистанции, другие продолжили бежать к финишу.

«4 апреля в Кирове во время детских соревнований произошло частичное обрушение крыши спорткомлекса „Вересники“. Дети не пострадали. По предварительным данным, обрушение произошло из-за скопления мокрого снега и влаги на крыше комплекса», — сообщил сайт прокуратуры Кировской области.

В спорткомплекс с проверкой приехали следователи, которым предстоит изучить обстоятельства случившегося.