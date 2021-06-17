facebook_pixel
    17 июня 2021, 11:00

    Часть Керчи осталась без света и воды из-за ливней

    Анастасия Калинина

    Центральная часть Керчи обесточена и осталась без воды из-за прошедших сильных ливней. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

    «По последним данным, затоплены улицы Жени Дудник, Комарова, Вокзальное шоссе, Пирогова, Советская. Примерно 236 домов — частных и многоквартирных. Обесточена центральная часть города, больница № 1», — передало РИА «Новости» слова представителя ведомства.

    Сейчас устанавливается генератор для работы больницы. В спасательной операции задействованы шесть лодок, более 10 единиц крупной техники. Продолжается эвакуация людей. Для жителей организован пункт временного размещения.

    В ведомстве уточнили, что частично нарушено водоснабжение районов Керчи и сел Ленинского района из-за остановки насосных станций. Над проблемой работают специалисты.

    В Керчи после проливного дождя затопило дома и цокольный этаж больницы. В городе выпало 1,5 месячной нормы осадков за ночь, местные жители жалуются, что дождевая вода покрыла их машины практически полностью. В МЧС заверили, что ситуация с подтоплениями находится под контролем.