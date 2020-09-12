Часть использованных бюллетеней в Ростовской области признали недействительными

В первый день голосования комиссия признала недействительными бюллетени, использованные на выборах губернатора Ростовской области. Проверку провели на избирательном участке № 539.

В бюллетенях нашли нарушения, которые невозможно устранить, поэтому комиссия признала их недействительными. Об этом сообщил ТАСС.

«На избирательном участке № 539 города Гуково по результатам проведенной проверки установлено, что достоверно установить волеизъявление избирателей невозможно. Это подтвердила проверка, проведенная избирательной комиссией Ростовской области», — говорится в сообщении пресс-службы местной избирательной комиссии.

В ведомстве также добавили, что призвали представителя данного избирательного участка соблюдать закон при проведении голосования. В субботу участок продолжил работать.

Ранее Элла Памфилова предложила перенести единый день голосования на школьные каникулы, например на апрель. По ее мнению, такое решение поможет школам не прерывать учебный процесс, сообщает «Национальная служба новостей». Также чиновница предложила еще один вариант — не организовывать избирательные участках в учебных заведениях.