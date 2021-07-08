Часть фрагментов Ан-26 нашли в 20 километрах от места крушения

Часть фрагментов упавшего Ан-26 в Палане обнаружили в 20 километрах от основного места крушения самолета. Такое заявление сделал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Приливы в этом месте достигают восьми метров — разница между приливом и отливом, это усложняет спасательную операцию. Часть фрагментов была найдена на удалении 20 километров от основного места крушения», — сказал Солодов в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что из воды, по предварительным данным, извлекли 11 погибших и несколько фрагментов тел. Точное число установят после идентификации.

Авиакатастрофа с Ан-26 произошла 6 июля. Самолет выполнял рейс Петропавловск-Камчатский — Палана. Незадолго до посадки он перестал выходить на связь. В ходе поисково-спасательной операции выяснилось, что самолет потерпел крушение при заходе на посадку, он врезался в скалу. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая двух несовершеннолетних. Все погибли.

В связи с этим 7 июля на Камчатке объявили трехдневный траур. По факту случившегося завели уголовное дело. Среди основных версий произошедшего следователи рассматривают плохие погодные условия, ошибку пилотирования, проблемы с техникой.

В среду водолазы нашли останки тел. В четверг поисковая операция продолжилась. В ней участвуют водолазы, а также сотрудники МЧС. Власти ввели в Палане режим ЧС.