Общество 19 ноября 2023, 20:38 Часть эвакуированных из сектора Газа россиян разместят в Калужской области Губернатор Шапша: 130 вывезенных из Газы россиян разместят в Калужской области Скриншот из видео МЧС РФ / Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Около 130 россиян, эвакуированных из сектора Газа, разместят в Калужской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Шапша.

«<…> в ближайшее время к нам прибудут порядка 130 человек. Беженцы будут жить в одном из пунктов временного размещения на территории региона», — написал глава Калужской области.

Реклама

Решение о временном пребывании эвакуированных в Калужской области принимал Федеральный штаб. Губернатор добавил, что поручил правительству региона посодействовать в размещении людей, вынужденно покинувших территорию Палестины.

В воскресенье очередной спецборт МЧС с эвакуированными из Палестины гражданами России и их семьями вылетел из Каира в Москву. На борту самолета — 117 беженцев, их сопровождают медики и психологи. Эвакуированные жители Газы благодарили спасателей за то, что «русские своих не бросают».

Всего из зоны конфликта удалось вывезти более 550 человек, в том числе 230 детей. По данным МЧС, в Россию доставили 408 человек.