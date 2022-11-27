Общество 27 ноября 2022, 18:07 Часть домов Краснодара остались без тепла и горячей воды Мэр Наумов: в Краснодаре из-за крупной аварии без тепла остались жилые дома и соцобъекты РИА «Новости»

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Крупная авария произошла на теплосетях в центре Краснодара, которая оставила без тепла около семи тысяч жителей столицы Кубани. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр города Евгений Наумов.

Он сообщил, что выехал на место аварии, которая произошла в центре города. Градоначальник подчеркнул, что специалисты «Краснодартеплоэнерго» уже обнаружили место утечки.

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Из-за ремонтных работ движение транспорта в центре ограничили. Под отключение подпали жилые дома и социальные объекты.

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«Пока батареи в центре города не станут теплыми, устранение этой коммунальной аварии буду держать на жестком контроле», — пообещал Наумов

Мэр добавил, что поручил максимально нарастить темпы ликвидации прорыва без ущерба качеству работ. Подачу тепла и горячей воды специалисты планируют восстановить к 22:00.

Температура воздуха в Краснодаре вечером опустилась до +6 градусов. Постепенное понижение температуры продолжится, сообщили в Краснодарском ЦГМС.