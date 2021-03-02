Часть Челябинской области осталась без водоснабжения

Несколько населенных пунктов Челябинской области осталась без водоснабжения, сообщил сайт URA.ru со ссылкой на пресс-службу МУП «КСВВ».

«2 марта на Сосновских очистных сооружениях произошла авария. Давление воды будет снижено во всем Копейске и поселках, а на верхние этажи она, возможно, не поступит», — уточнили в местном водоканале.

По словам специалистов, произошедшее коснулось 14 поселков и центральной части города. Ремонтные работы будут длиться до 17:00.