Общество 06 июля 2023, 02:49 Часть батальонов теробороны вооружат в Белгородской области Губернатор Белгородчины Гладков: расположенные вдоль границы батальоны теробороны вооружат РИА «Новости»

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Часть батальонов территориальной обороны в Белгородской области получит оружие. Это касается только тех подразделений, которые расположены вдоль границы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он рассказал, что в течение полугода с батальонами проводились тренировки. Им купили отличное обмундирование и снаряжение.

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«Они сейчас готовы. Вопрос с оружием частично решен. Такая возможность, оказалось, есть. Часть самообороны, те батальоны, которые расположены вдоль границы, в рамках действующего законодательства, будут вооружены», — сказал белгородский губернатор.

В состав теробороны Белгородчины входят где-то три тысячи человек. Семь батальонов созданы на границе с Украиной. Отряды теробороны тенируются с ноября 2022 года.

Ранее глава белгородского региона сообщил, что возьмет на работу в правительство генерала с боевым опытом. Гладков отметил, что в направлении этой работы нужно усиление.