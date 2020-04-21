Часовню 1886 года реконструировали в столице Узбекистана

Здание восстановили по проекту инженера Ульянова. Реставрационные работы стартовали осенью прошлого года и завершились к православной Пасхе.

Крест сделали из латуни, известняк из Бухары использовали для отделки, а на фасаде часовни выложили мозаику Святого Георгия. Отмечается, что реконструкция часовни была выполнена за счет бюджетных средств.