Часовню 1886 года реконструировали в столице Узбекистана
В Ташкенте восстановили часовню Святого Георгия Победоносца. Ее построили в 1886 году в честь русских солдат, которые погибли при обороне города. Об этом сообщила «Русская планета».
Здание восстановили по проекту инженера Ульянова. Реставрационные работы стартовали осенью прошлого года и завершились к православной Пасхе.
Крест сделали из латуни, известняк из Бухары использовали для отделки, а на фасаде часовни выложили мозаику Святого Георгия. Отмечается, что реконструкция часовни была выполнена за счет бюджетных средств.