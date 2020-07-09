«Часов в восемь встала машина». Сосед Фургала рассказал о задержании губернатора

Хабаровского губернатора Сергея Фургала задержали утром 9 июля сотрудники СК и ФСБ. Сосед главы региона рассказал «360», что видел у его дома стоявшую машину.

Силовики забрали Фургала прямо от дома. В пресс-службе губернатора заметили, что на работу он так и не приехал.

«Часов в восемь, может быть, чуть раньше, здесь, напротив меня, встала машина. Посмотрел — стоит и стоит», — поделился подробностями живущий рядом с Фургалом мужчина.

На видео, которое попало в распоряжение «360», снят дом губернатора, рядом с которым припарковано несколько иномарок и отечественный фургон.

Против главы Хабаровского края возбудили уголовное дело. Его подозревают в тяжких преступлениях: организации покушения на убийство и убийстве нескольких предпринимателей. Четыре активных участников ОПГ, к которой, предположительно, имел отношение Сергей Фургал, уже задержаны. Им предъявили обвинения.

После следственных действий в Москве это же ждет и губернатора. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Кроме того, правоохранители проверяют причастность Фургала к другим аналогичным преступлениям на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области.

Чиновника уже отправили в столицу, причем повезли обычным рейсом. Кадры посадки Фургала в самолет опубликовал Следственный комитет.