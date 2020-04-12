Чаще всего нарушают самоизоляцию в Москве молодежь и люди среднего возраста

Власти Москвы рассказали, кто из жителей чаще всего нарушает режим самоизоляции. Речь идет о подростках, молодежи и людях среднего возраста.

Об этом «РИА Новости» рассказал начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. Он отметил, что лучше всех режим самоизоляции соблюдают пожилые люди. Среди остальных возрастов именно пенсионеры оказались самыми дисциплинированными. Они не выходят на улицу без нужды.

Молодежь, подростки и люди среднего возраста пока достаточно халатно относятся к тем требованиям и к тому риску, которому они сами же себя навлекают Евгений Данчиков.

Он подчеркнул, что москвичи старше 65 лет совсем не выходят из дома. Данчиков напомнил, что с момента введения режима самоизоляции в Москве протоколы за его нарушение составили в отношении 1358 жителей столицы.

Кроме того, за это время штрафы получили 30 москвичей, которые нарушили карантин. Из-за легкой формы заболевания им разрешили лечиться дома под наблюдением врачей, однако они вышли на улицу. После штрафа, нарушителей отправили в специальные обсервации, где они будут находиться до полного выздоровления.

По информации на 12 апреля, в России новым типом коронавируса заболели 15 770 человек. Из них 130 пациентов умерли, еще 1291 поправились. Больше всего зараженных именно в столице. Там зафиксировали 10 158 случаев заражения. Только за последние сутки в столице заболели 1306 человек, большая часть новых пациентов — младше 45 лет.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, почему число заболевших в Москве так быстро растет. Все из-за того, что жители не восприняли всерьез режим самоизоляции и две недели назад массово вышли на прогулки.