Россияне стали чаще покупать квартиры малого метража

Директор риэлтерской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что интерес покупателей к недвижимости с большой площадью неуклонно снижается. Квартирами от 30 до 59 квадратных метров в этом году заинтересовались на 5% меньше покупателей. Спрос на квартиры, чья площадь превышает 90 квадратных метров, упал еще сильнее — на 15,8%.

Чаще всего россияне покупают небольшие однокомнатные квартиры. Они используют новую недвижимость для сдачи в аренду, вкладывая в недвижимость свои сбережения.

Интерес к меньшим площадям квартир зафиксировали и девелоперы. В строительной компании «Метриум» заявили, что средняя площадь в московской квартире за восемь лет сократилась почти на треть: с 81,8 квадратных метра в 2012 году до 57,8 квадратных метра в 2020 году.

По мнению экспертов, на изменение интересов покупателей повлияли два фактора: снижение доходов и рост цен в новостройках, которые подстегнула льготная ипотека. Сейчас большинство ориентируется на самые доступные предложения, которые есть на рынке. Но при этом многие обращают внимание на то, чтобы новая квартира была комфортной.

По прогнозам, снижения спроса на малогабаритное жилье не стоит. Большинство россиян продолжат вкладывать деньги в самые доступные варианты недвижимости. При этом ажиотажный спрос уже привел к повышению цен на маленькие квартиры, а значит дальше покупатели будут готовы тратить деньги на еще меньшее количество квадратных метров.