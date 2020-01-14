«Как будем менять воскрешать?» Сбой «ВКонтакте» родил новые мемы

Пользователи «ВКонтакте» вечером 14 января столкнулись с необычной проблемой: аккаунты некоторых их друзей оказались удалены или заблокированы, что не помешало им общаться в групповых чатах. Самые нетерпеливые перекочевали в другие соцсети, где рассказали о своих злоключениях. «360» собрал самые забавные реакции на сбои «ВКонтакте».

Большинство чатов во «ВКонтакте» из нескольких человек во время сбоя выглядели так или почти так, потому что не каждый может столь ловко вычислить собеседника.

Интересно, что соцсеть «удалила» не всех пользователей. О том, что отличало аккаунты, которым удалось устоять перед сбоями, можно только строить предположения.

Как обычно, вслед за падением одной соцсети в другой наблюдается прибавление.

Кто-то вспомнил и об офлайновых сервисах.

Практически сразу соцсеть заверила пользователей, что в курсе сбоя и уже работает над его устранением. Так что нашлись и те, кто с пониманием отнесся к проблемам во «ВКонтакте».

Проблемы продлились меньше часа — и вот уже пользователи «ВКонтакте» радостно встречают своих друзей.

Но, несмотря на то, что ситуация, кажется, нормализовалась, сегодняшний сбой точно даст почву для новых мемов.