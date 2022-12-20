Общество 20 декабря 2022, 10:27 Чаплин поздравил детей Донбасса с наступающим Новым годом в Зарайске Депутат Чаплин вручил подарки детям в пункте временного размещения беженцев в Зарайске Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Жители ДНР и ЛНР, которые находятся в подмосковном лагере «Осетр» с февраля 2022 года, насладились устроенной для них детской праздничной программой. Именно туда приехал депутат Госдумы Никита Чаплин и вручил детям подарки.

«Очень хотелось подарить частичку тепла этим деткам, которые были вынуждены покинуть свои дома. Подарки привезли по заказам, которые ребята написали в своих письмах Деду Морозу. Пусть новогодние праздники ассоциируются с волшебством, верой в чудо и исполнением самых заветных желаний», — сказал он.

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Парламентарий добавил, что участвовал в подмосковной акции «Стань Дедом Морозом». Ее в этом году посвятили детям ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья.

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Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

«Призываю всех жителей Подмосковья принять участие в этой доброй новогодней акции. Подарок можно доставить домой ребенку самостоятельно или принести для отправки в любое управление соцзащиты. Пусть исполнятся желания всех детей!» — подчеркнул депутат.

Сбор помощи для беженцев из Донбасса и для мобилизованных россиян ведут на территории городского округа Зарайск. Игрушки, сладкие новогодние наборы, настольные игры отправляются детям из ЛНР и ДНР, а медикаменты и теплую форму передают участникам спецоперации в Донецкой Народной Республике.