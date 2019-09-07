Чая хватит на всех. Самый большой самовар в мире представили на Дне города в Электростали

7 сентября в Электростали день рекордов. На площади перед ледовым дворцом «Кристалл» установили самый высокий и объемный самовар в мире, ему даже имя дали — Самовар Самоварович. А к вечеру, ожидают покорения еще одной вершины: самого массового чаепития в истории. Так жители отмечают день рождение родного города.

Источник фото: телеканал «360»

На празднике по случаю 81-го дня рождения города хедлайнером мероприятия стал Самовар Самоварович.

«Задумка по самовару была очень давно у нас в городе. Было желание сделать самый большой самовар. Тем более, что город мастеров, руки есть. И название города Электросталь. Это же сталь», — отметил Алексей Шувалов, атаман электростальского хуторского казацкого общества.

Емкость вмещает 760 литров чая. За одну заправку Самовара Самоваровича можно наполнить четыре тысячи стандартных чайных кружек. За день организаторы рассчитывают напоить любимым напитком больше семи тысяч человек.

Источник фото: телеканал «360»

Самовар изготовили из стали. Той самой, знаменитой, в честь которой город Электросталью назвали. Так что за качество можно не переживать. Эксперты по рекордам суетятся с приборами. А на главной сцене в это время шел удивительной красоты концерт в национальных костюмах.

«Сегодня мы отмечаем 81-ю годовщину со дня рождения города. Он был 26 декабря 1938 года подписан приказ. Но мы понимаем, что городу уже больше 100 лет, потому что предприятия тут есть, которые перевалили столетний рубеж. И, конечно, тот промышленный потенциал, который тут есть, он присутствует», — сказал Владимир Пекарев, глава г. о. Электросталь.

Источник фото: телеканал «360»

На улице десятки тысяч жителей. Повезло с погодой. Лето, лучше поздно, чем никогда. Активности разбиты по локациям: есть и машины времен Великой Отечественной войны, и выставка народного творчества, и концерты. Все, в том числе и почетные гости, с интересом наблюдают.

«Поводом для Дня города стал рекорд книги Гиннеса. Промышленные предприятия создали самый большой самовар в мире. Это говорит о том, что здесь хранят русские традиции, культуру. Но самое главное доказывает, что люди хорошо и работают, и отдыхают», — заявил Игорь Брынцалов, председатель Мособлдумы.

Источник фото: телеканал «360»

А самовар тем временем измерили. И эксперты готовы сделать вывод: рекорды — есть.

«Сегодня в Электростали знаменательное событие: побито два мировых рекорда. Самый высокий самовар и самый большой самовар. Все цифры, которые мы увидели, превзошли предыдущие… ну, прям на много», — уточнил Влад Копылов, генеральный директор Международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд».

Не зря старались. За день уже успели окрестить Электросталь официальным поставщиком самоваров в Подмосковье. Теперь рекордсмен будет работать на всевозможных мероприятиях, особенно зимой. А начинался его путь, мы с вами знаем где.