Общество 17 августа 2023, 13:28 Чай под брендом «Беседа» вновь появится в российских магазинах ОЧК перезапустит известный бренд чая «Беседа» РИА «Новости»

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Объединенная чайная компания (ОЧК) собирается вновь выпустить чай под маркой «Беседа» в России. Продукт появится в среднем ценовом сегменте. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на заявление генерального директора и совладельца ОЧК Александра Конова.

Производство чая на этой неделе уже началось в Санкт-Петербурге, на прилавках «Беседа» должна появиться в этом сентябре. Конов рассказал, что сначала будут выпускать только черный чай в пакетиках. Потом ассортимент расширят.

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Объединенная чайная компания, по сведениям аналитической системы «Спарк», стала владелицей связанных с брендом «Беседа» товарных знаков в июне 2023-го. Этой чай появился в России в конце 1990-х вместе с другими известными марками — Brooke Bond и Lipton.

Все они были частью продуктов концерна Unilever. Компания еще в 2021 году продала свой чайный бизнес фонду CVC Capital Partners. В следующем стало известно, что Lipton, Brooke Bond, Saito перестанут производить в России.