Спрос на чай и кофе вырастет до Нового года — ритейлеры
Как пишет газет «Известия», в тогровых сетяж ожидают, что россияне захотят себя побаловать чаем, кофе, алкоголем, а также праздничными товарами. Увеличенный спрос, вероятно, будет и на пиротехнику и товары для дома.
«Спрос на товары будет повышенным. Поэтому в компании ожидают хорошие продажи перед Новым годом и после него», — сказал «Известиям» президент, гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг.
В «Ленте» ждут спроса на элементы декора и украшения к празднику, кухонную утварь и товары для сервировки стола.
Этот Новый год станет одним из самых «домашних» за последние 10-20 лет, считают эксперты. Поэтому стоит ожидать разумного и спланированного подхода к покупкам. Некоторые ритейлеры не исключают, что россияне все же расширят набор праздничных блюд и продуктов за счет деликатесов, мясной и рыбной гастрономии, чтобы отпраздновать так, как это делают за границей.