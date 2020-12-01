В эти новогодние праздники россияне будут больше тратить на дорогие товары, считают ритейлеры. Ограничения на путешествия и страх перед коронавирусом заставит многих сидеть дома, значит деньги будут перенаправлены на продукты средней и высокой ценовой категории.

Как пишет газет «Известия», в тогровых сетяж ожидают, что россияне захотят себя побаловать чаем, кофе, алкоголем, а также праздничными товарами. Увеличенный спрос, вероятно, будет и на пиротехнику и товары для дома.

«Спрос на товары будет повышенным. Поэтому в компании ожидают хорошие продажи перед Новым годом и после него», — сказал «Известиям» президент, гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг.

В «Ленте» ждут спроса на элементы декора и украшения к празднику, кухонную утварь и товары для сервировки стола.

Этот Новый год станет одним из самых «домашних» за последние 10-20 лет, считают эксперты. Поэтому стоит ожидать разумного и спланированного подхода к покупкам. Некоторые ритейлеры не исключают, что россияне все же расширят набор праздничных блюд и продуктов за счет деликатесов, мясной и рыбной гастрономии, чтобы отпраздновать так, как это делают за границей.