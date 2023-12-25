Общество 25 декабря 2023, 16:52 CEO «Секспедиции» Зайцев: перед тем, как вступить в отношения, важно проверить совместимость эмоций и ценностей

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CEO компании «Секспедиция» Олег Зайцев в беседе с изданием Life сообщил, что перед тем, как вступать в отношения с человеком, важно проверить совместимость эмоций, характеров и ценностей. Если речь идет о деловых отношениях, то надо смотреть на отношение человека к другим людям.

Не менее важно обращать внимание на то, что человек говорит о других людях, как характеризует их, а затем выстроить в своей голове картинку о нем.

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«Затем стоит понаблюдать за его характером и ценностями. Если с характером можно „притираться“, то с кардинально разными ценностями это будет сделать гораздо сложнее», — добавил Зайцев.