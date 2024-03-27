Общество 27 марта 2024, 18:24 Cell Metabolism: исследователи обнаружили связь между сроком беременности и биологическим возрастом женщины

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Специалисты Йельской медицинской школы и Калифорнийского университета (США) выяснили, что существует связь между сроком беременности и биологическим возрастом женщины. Об этом написал сайт naked-science.ru, ссылаясь на журнал Cell Metabolism.

Исследования показали, что примерно на 18-й неделе ожидания малыша показатели биологического возраста матери увеличились на 2,39 года для PCPhenoAge, на 1,19 года — для PCGrimAge, 2,52 года — для GrimAge2, написали «7Дней».

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Некоторые женщины, говорится в работе, стали биологически моложе по сравнению с началом беременности. А у матерей, кормивших грудью, биологический возраст снизился сильнее, чем у тех, кто использовал в рационе малыша молочную смесь.