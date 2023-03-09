Общество 09 марта 2023, 17:30 CDEK.Shopping приступил к прямым поставкам товаров бренда Decathlon в Россию ТАСС: CDEK.Shopping начала прямые поставки ушедшего из России бренда Decathlon РИА «Новости»

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Платформа для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping приступила к прямым поставкам бренда Decathlon в Россию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«На платформе <…> CDEK.Shopping появилось около 50 тысяч наименований оригинальной продукции французского ретейлера Decathlon», — отметили в компании.

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Собеседник агентства подчеркнул, что среди товаров бренда уже доступна для заказа продукция из новых коллекций. Сейчас россияне могут заказать около 80% оригинального ассортимента ретейлера. Компания доставит посылки из Германии, Польши и Турции примерно за 30 дней.

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Маркетплейсы Ozon и «Яндекс Маркет» также предоставляли продукцию Decathlon. Однако в последнее время они продавали остатки бренда.

Финский производитель детской одежды Reima сообщил об окончательном уходе с российского рынка. Компания уже завершила процесс продажи своих подразделений в стране. Также в конце марта свою работу в России завершит немецкий химико-промышленный концерн Henkel AG, который занимается производством бытовой химии Persil, Schwarzkopf, Ceresit, «Момент».