Общество 23 июня 2023, 17:23 Carlsberg Group завершила поиск нового инвестора для «Балтики» Пивоваренная компания Carlsberg Group подписала соглашение о продаже бизнеса в России РИА «Новости»

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Датская пивоваренная компания Carlsberg Group нашла нового инвестора для компании «Балтика». Об этом сообщили на сайте компании.

«Carlsberg сегодня подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса», — подчеркнули представители концерна.

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В компании подчеркнули, что до момента завершения сделки «Балтика» продолжает свою деятельность в текущем режиме.

Так как сделка подлежит одобрению в российских регулирующих органах, Carlsberg Group не смогла назвать сроки окончательного завершения продажи активов.

В марте 2022 года производитель пива Carlsberg сообщил об остановке производства и продаж в России. Тогда в компании заявили, что пивоваренные заводы «Балтика» будут управляться как отдельный бизнес с целью поддержать своих сотрудников. Это решение в компании связали с проведением Россией специальной военной операции на Украине.

Carlsberg являются владельцами пивоваренных заводов «Балтика» с 2000 года.