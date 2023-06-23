23 июня 2023, 17:23
Carlsberg Group завершила поиск нового инвестора для «Балтики»
Пивоваренная компания Carlsberg Group подписала соглашение о продаже бизнеса в России
Датская пивоваренная компания Carlsberg Group нашла нового инвестора для компании «Балтика». Об этом сообщили на сайте компании.
«Carlsberg сегодня подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса», — подчеркнули представители концерна.
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В компании подчеркнули, что до момента завершения сделки «Балтика» продолжает свою деятельность в текущем режиме.
Так как сделка подлежит одобрению в российских регулирующих органах, Carlsberg Group не смогла назвать сроки окончательного завершения продажи активов.
В марте 2022 года производитель пива Carlsberg сообщил об остановке производства и продаж в России. Тогда в компании заявили, что пивоваренные заводы «Балтика» будут управляться как отдельный бизнес с целью поддержать своих сотрудников. Это решение в компании связали с проведением Россией специальной военной операции на Украине.
Carlsberg являются владельцами пивоваренных заводов «Балтика» с 2000 года.
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