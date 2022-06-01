Call-центр для помощи семьям из Донбасса предложили создать в Москве

Call-центр для помощи людям из Донбасса может появится в российской столице. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

По ее словам, в городе сейчас находятся семьи из Донбасса, они живут у родственников, могут получить регистрацию и единовременную помощь.

Она отметила, что уже есть алгоритмы, которые позволяют устраивать детей на учебу в школы и колледжи. Омбудсмен подчеркнула, что ребят сразу принимают на обучение, даже если они могут документально подтвердить свой статус.

«Я думаю, в итоге мы придем к тому, что будет некий call-центр, который будет помогать семьям, прежде всего, в оформлении документов», — сказала Ярославская.

Большая эвакуация жителей Донбасса началась в середине февраля, когда ситуация в регионе накалилась. По последним данным, в Россию к настоящему моменту эвакуированы более 1,55 миллиона человек.