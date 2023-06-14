Общество 14 июня 2023, 19:46 Cайт kp.ru: почти 60% россиян считают, что блогеров нужно оставить в покое

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Всемирный праздник День блогера отмечается 14 июня. Более 58% россиян заявили, что не стоит превращать их ремесло в профессию, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на результаты проведенного опроса.

Большинство соотечественников заявили, что блогеров нужно оставить в покое. Еще 25% считают, что лидерам мнений следует выдавать специальную лицензию, разрешающую им работать.

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Около 20% россиян отметили, что для отслеживания деятельность блогеров и их доходов в стране нужно создать единую базу.