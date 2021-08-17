«Аэрофлот» презентовал Boeing 777 c новым салоном

Российская авиакомпания «Аэрофлот» представила Boeing 777 с новым салоном. Дальнемагистральный лайнер вмещает 427 пассажиров.

В бизнес-классе обновленного самолета — 28 кресел, в комфорте — 24, еще 375 мест — в экономическом классе.

Boeing 777 — это хорошо зарекомендовавший себя тип воздушного судна, который оперирует на самых востребованных, самых высокозагруженных направлениях с наибольшим пассажиропотоком Антон Мягков директор по маркетингу компании «Аэрофлот».

Все сидения в обновленном салоне самолета выполнены из высококачественной жаккардовой ткани. Пару веков назад эта ткань считалась одной из самых дорогих, ведь для ее производства нужен натуральный шелк. Сейчас жаккард снова в тренде.

Еще одна новинка — развлекательная мультимедийная система. В ней можно найти и самые свежие кинопремьеры, и аудиокниги, и любимую музыку. Детям тоже будет нескучно — для них есть свой тематический канал и большой раздел с играми. Более того, на борту пассажиры могут получить доступ к высокоскоростному интернету. С ним время в пути точно пролетит незаметно.

В бизнес-классе пассажиры могут воспользоваться выдвижными дверьми и дополнительным подлокотником, превратив свое место в закрытую от посторонних взглядов спальную комнату.

«Унификация салона на всех типах воздушного судна позволит „Аэрофлоту“ предложить гармоничный и премиальный продукт на всех рейсах вне зависимости от направления и продолжительности полета», — отметил Мягков.

По словам регионального директора по маркетингу Boeing в России, на Украине и в СНГ Кирилла Майорова, «Аэрофлот» планирует ставить этот самолет уже этой осенью на такие направления, как Сейшелы, Дели, Дубай, Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

Мы считаем, что в будущем этот список увеличится, потому что этот самолет летает по всему миру уже много лет. И этот самолет является флагманом компании Boeing, мы очень рады, что он летает в „Аэрофлоте“ Кирилл Майоров директор по маркетингу Boeing в России, на Украине и в СНГ.

До конца этого года перевозчик обновит интерьер еще в двух самолетах.